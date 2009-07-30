Официалният сайт на В. Търново https://veliko-tarnovo.net/ е портален сайт на град Велико Търново, създаден още през далечната 2001 г. За изминалите повече от 24 години в конкуренцията на социалните мрежи и изникващите в последно време информационни сайтове, veliko-tarnovo.net се наложи като сайт, предлагащ цялостен поглед върху Старопрестолния град – с неговите институции, бизнес, забележителности, новини. Порталният сайт на Велико Търново има аудитория от града, областта, страната и чужбина с хиляди посещения дневно, плюс над 27-хилядна аудитория във Фейсбук, предлагащ и информация от Община В. Търново, както и общините в Г. Оряховица, Свищов, Павликени, Лясковец, Стражица и др. Сайтът на великотърновската Община е www.veliko-turnovo.bg, а на „Царевград Търнов” - www.velikoturnovo.info, откъдето също можете да черпите информация за Велико Търново.