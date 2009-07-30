Забележителности
Преображенски манастир
На 7 км. от Велико Търново, под непристъпните отвесни скали над левия бряг на р.Янтра, в гористия пролом на Дервента…
Асенова махала
В подножието на хълмовете Царевец и Трапезица, от двете страни на р.Янтра още по времето на първите Асеновци е имало…
Къщата с маймунката
Намира се между старите хали и Самоводската чаршия. Построена е през 1849 г. от Кольо Фичето за нуждите на търговеца…
Събития
Заведения
Настаняване
Как да стигна?
Емблематични класики и модерни зверове: „Ягуар фест“ пристига в старата столица
Ретро от 70-те години и модерни автомобили от престижната марка „Ягуар“ могат да се видят в старата столица след броени…
Големи музикални звезди, над 300 участници в четиридневна програма и много забавления за Празника на горнооряховския суджук
От 11 до 14 юни Горна Оряховица отново ще посреща хиляди гости за Празника на Горнооряховския суджук. Традиционното събитие…
Горна Оряховица е в очакване на своя празник, вижте какво предстои
Богата програма и разнообразни събития ще предлага Горна Оряховица в последната седмица на месец май. На 29.05 градът чества…
Над 40 часа музика на живо и звезди от българската сцена на Националния събор на овцевъдите през май
Две сцени, три дни и концерти с вход свободен на едно от най-големите събития на открито в България От…
Хан Хаджи Николи
Хан Хаджи Николи е неизменна част от културно-историческото наследство на България и безспорен архитектурен шедьовър от епохата на Възраждането. Построен…
Винарна Аквая
ПОСЕТЕТЕ МЕХАНА АКВАЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ОБЕЩАВАМЕ ВИ, ЧЕ ЩЕ ОСТАНЕТЕ ПРИЯТНО ИЗНЕНАДАНИ!
ВИНАРНАТА е с 60 места и…
ВИНАРНАТА е с 60 места и…
The Green Restaurant
„The Green Restaurant” отвори врати в последните слънчеви есенни дни на 2013 г. Разположен на самия площад пред крепостта „Царевец”,…
Хан Хаджи Николи
Хан Хаджи Николи е неизменна част от културно-историческото наследство на България и безспорен архитектурен шедьовър от епохата на Възраждането. Построен…
Хотел „Винпалас“
Хотелски комплекс „Винпалас“ се намира в архитектурния резерват „Арбанаси“ на 4 км от гр. В.Търново, на 3 км от гр.…
Хотел „Зеленка“
Добре дошли в нашата Къща за гости „Зеленка”, която се намира в непосредствена близост до центъра на историческия град Велико…
Семеен хотел „Славянска душа“
Семеен хотел "Славянска душа" се намира в сърцето на Велико Търново във старата част на града - на Самоводската чаршия
Хотел „Централ“
Хотел „Централ“ е разположен в идеалния център на древната ни българска столица, един от най-красивите градове в нашата страна. Улица…