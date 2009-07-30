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Талантите на студио „Румина” гостуваха с два концерта в известен балнеокурорт в Румъния

Талантите на студио „Румина” гостуваха с два концерта в известен балнеокурорт в Румъния
Бърз влак блъсна жена и я уби на място!

Бърз влак блъсна жена и я уби на място!
Цените само в евро от утре

Цените само в евро от утре
244 видеоклипа за скорост, 12 акта и 114 фиша за денонощието

244 видеоклипа за скорост, 12 акта и 114 фиша за денонощието
МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ търси лекари ендокринолози и ревматолози

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ търси лекари ендокринолози и ревматолози
Катастрофа на Момин сбор, пътят за София бе затворен!

Катастрофа на Момин сбор, пътят за София бе затворен!
Официалният сайт на В. Търново - Veliko-tarnovo.net навърши 25 години!

Официалният сайт на В. Търново – Veliko-tarnovo.net навърши 25 години!
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Забележителности
Забележителности | Преображенски манастир

Преображенски манастир

На 7 км. от Велико Търново, под непристъпните отвесни скали над левия бряг на р.Янтра, в гористия пролом на Дервента…
Забележителности | Асенова махала

Асенова махала

В подножието на хълмовете Царевец и Трапезица, от двете страни на р.Янтра още по времето на първите Асеновци е имало…
Забележителности | Къщата с маймунката

Къщата с маймунката

Намира се между старите хали и Самоводската чаршия. Построена е през 1849 г. от Кольо Фичето за нуждите на търговеца…
Забележителности | Паметник Асеневци

Паметник Асеневци

Паметникът Асеневци е посветен на царете Асен, Петър, Калоян и Иван Асен II. Построен е през 1985 г., при навършването…
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Настаняване | Емблематични класики и модерни зверове: „Ягуар фест“ пристига в старата столица

Емблематични класики и модерни зверове: „Ягуар фест“ пристига в старата столица

Ретро от 70-те години и модерни автомобили от престижната марка „Ягуар“ могат да се видят в старата столица след броени…
Настаняване | Големи музикални звезди, над 300 участници в четиридневна програма и много забавления за Празника на горнооряховския суджук

Големи музикални звезди, над 300 участници в четиридневна програма и много забавления за Празника на горнооряховския суджук

  От 11 до 14 юни Горна Оряховица отново ще посреща хиляди гости за Празника на Горнооряховския суджук. Традиционното събитие…
Настаняване | Горна Оряховица е в очакване на своя празник, вижте какво предстои

Горна Оряховица е в очакване на своя празник, вижте какво предстои

  Богата програма и разнообразни събития ще предлага Горна Оряховица в последната седмица на месец май. На 29.05 градът чества…
Настаняване | Над 40 часа музика на живо и звезди от българската сцена на Националния събор на овцевъдите през май

Над 40 часа музика на живо и звезди от българската сцена на Националния събор на овцевъдите през май

Две сцени, три дни и концерти с вход свободен на едно от най-големите събития на открито в България   От…
Заведения | Хан Хаджи Николи

Хан Хаджи Николи

Хан Хаджи Николи е неизменна част от културно-историческото наследство на България и безспорен архитектурен шедьовър от епохата на Възраждането. Построен…
Заведения | Винарна Аквая

Винарна Аквая

ПОСЕТЕТЕ  МЕХАНА АКВАЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ОБЕЩАВАМЕ ВИ, ЧЕ ЩЕ ОСТАНЕТЕ ПРИЯТНО ИЗНЕНАДАНИ!
ВИНАРНАТА е с 60 места и…
Заведения | The Green Restaurant

The Green Restaurant

„The Green Restaurant” отвори врати в последните слънчеви есенни дни на 2013 г.  Разположен на самия площад пред крепостта „Царевец”,…
Заведения | Хан Хаджи Николи

Хан Хаджи Николи

Хан Хаджи Николи е неизменна част от културно-историческото наследство на България и безспорен архитектурен шедьовър от епохата на Възраждането. Построен…
Настаняване | Хотел „Винпалас“

Хотел „Винпалас“

Хотелски комплекс „Винпалас“ се намира в архитектурния резерват „Арбанаси“ на 4 км от гр. В.Търново, на 3 км от гр.…
Настаняване | Хотел „Зеленка“

Хотел „Зеленка“

Добре дошли в нашата Къща за гости „Зеленка”, която се намира в непосредствена близост до центъра на историческия град Велико…
Настаняване | Семеен хотел „Славянска душа“

Семеен хотел „Славянска душа“

Семеен хотел "Славянска душа" се намира в сърцето на Велико Търново във старата част на града - на Самоводската чаршия
Настаняване | Хотел „Централ“

Хотел „Централ“

Хотел „Централ“ е разположен в идеалния център на древната ни българска столица, един от най-красивите градове в нашата страна. Улица…
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